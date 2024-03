Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großer Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag fanden Polizeibeamte in Walschleben eine große Menge Drogen bei einer Verkehrskontrolle. Ein mit zwei Personen besetzter Kia war den Beamten auf der Erfurter Straße aufgefallen und angehalten worden. Eine Kontrolle mit weitreichenden Folgen. Noch während der Überprüfung mit dem unter Drogen stehenden Fahrer, versuchte sich der Beifahrer mit einer Plastiktüte aus dem Staub zu machen. Seine Rechnung hatte er jedoch nicht mit den Beamten gemacht, die ihn kurzerhand stoppten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei fanden sie ein Kilogramm Marihuana in seinem Beutel. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wartet in einer Zelle auf weitere Entscheidungen. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erstattet. (MO)

