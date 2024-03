Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustelle übersehen

Erfurt (ots)

Gestern Morgen kam es in Erfurt zu einem Unfall mit einer verletzten Person. In der Liebknechtstraße hatten zwei Autos an einer Kreuzung nebeneinandergestanden. Der Skoda-Fahrer bekam auf der Geradeausspur grün und fuhr an. Da seine Fahrtrichtung jedoch gesperrt war, bog der 73-Jährige kurzfristig nach links ab. Dabei übersah er jedoch die Hyundai-Fahrerin, die neben ihm zum Abbiegen angesetzt hatte. Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden. (MO)

