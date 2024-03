Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zerstörte Autoscheiben

Erfurt (ots)

Zwischen Sonntag und Montag zerstörten Unbekannte in Erfurt mehrere Fahrzeugscheiben. Gleich drei in der Altstadt stehende Autos waren das Ziel der Täter geworden. Mit Steinen zerstörten sie Scheiben der Fahrzeuge und verursachten so einen Sachschaden von über 750 Euro. Aus den Autos wurde jedoch nichts gestohlen. Täter wurden bislang nicht gefasst. Die Polizei ermittelt in drei Fällen nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell