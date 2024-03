Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Schmierereien

Erfurt (ots)

Gestern teilte ein Mann der Polizei Schmierereien an einer Brücke in Erfurt mit. Daraufhin begab sich eine Streifenwagenbesatzung zur benannten Brücke in der Brühlervorstadt. Die Beamten stellten gleich mehrere A3 große verfassungsfeindliche Symbole fest, darunter auch zwei Hakenkreuze. Die strafbaren Symboliken und Schriftzüge in roter Farbe wurden durch die Polizisten unkenntlich gemacht. Zugleich wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (MO)

