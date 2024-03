LPI-EF: Fahrverbot nach Bürgerhinweis

Sömmerda (ots) - Am Wochenende zeigte eine Frau in Sömmerda einen Einbruch in ihrer Gartenlaube an. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu einer Kleingartenanlage verschafft und begaben sich auf das Gartengrundstück. Die Tür zur Laube gab nach mehreren Hebelversuchen nach und öffnete sich. Die Diebe hinterließen einen Sachschaden von über 300 Euro und erbeuteten einen Fernseher sowie diverse Elektronik im Gesamtwert von 750 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am ...

mehr