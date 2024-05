Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Geschäftsgebäude

Germersheim (ots)

Vermutlich über das zurückliegende Wochenende drangen unbekannte Täter über die Terrassentür in die Geschäftsräume einer Firma in der Joseph-Haydn-Straße in Germersheim ein und versuchte vergeblich einen Tresor zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung an der Örtlichkeit im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

