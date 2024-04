Polizei Köln

POL-K: 240425-5-K Festnahme nach mutmaßlichem Heroin-Deal nahe Wiener Platz - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Mittwoch (24. April) gegen 12.50 Uhr an der Frankfurter Straße in Mülheim einen 45 Jahre alten mutmaßlichen Drogen-Dealer auf frischer Tat gefasst und Strafermittlungen eingeleitet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung an der nahen Montanusstraße trafen die Polizisten einen weiteren Verdächtigen (34) an, bei dem sie Heroin in mehreren Verkaufseinheiten und eine Feinwaage sicherstellten. Der mutmaßliche Komplize kann derzeit keinen festen Wohnsitz vorweisen. Er wird heute (25. April) einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizisten waren eingeschritten, nachdem sie auf Höhe Elisabeth-Breuer-Straße bemerkt hatten, wie ein Kölner (56) Heroin bei dem 45-Jährigen erwarb. Auch der Käufer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (cg/al)

