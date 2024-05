POL-PDLD: Plötzlicher Tod einer 68-jährigen Frau

Steinfeld (ots) - Auf dem Parkplatz beim Kakteenland in Steinfeld wurde an einem geparkten weißen Hyundai i10, die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 1000.-EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern Reiner ...

