POL-PDLD: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Wörth am Rhein (ots) - Samstagabend zerkratzten Jugendliche in der Theodolindestraße insgesamt 10 Fahrzeuge. Die geparkten PKW wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand angegangen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen/weitere Geschädigte werden gebeten mit der Polizei in Wörth Kontakt aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

