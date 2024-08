Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt grauen Dacia Jogger - Polizei sucht Zeugen (08./09.08.2024)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die sich im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen auf der Ostlandstraße ereignet hat. Ein Unbekannter richtete an dem auf Höhe der Hausnummer 18 am Fahrbahnrand geparkten grauen Dacia Jogger nicht unerheblichen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an, indem er auf die Motorhaube des Wagens stieg und anschließend über das Dach lief.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

