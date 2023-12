LPI-SLF: Wieder zahlreiche Schockanrufe

Rudolstadt (ots) - In der Nacht vom Freitag, dem 08.12.23 zum Samstag, dem 09.12.23 kam es in der Gustav-Freytag-Straße zur mutwilligen Beschädigung eines Pkws. Das Fahrzeug war etwa zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr direkt vor dem Eingang der Hausnummer 28 abgestellt. In diesem Zeitraum kam es zu mehreren Beschädigungen am Fahrzeug durch bisher unbekannte Täter, welche u.a. auf dem Fahrzeugdach herumtrampelten. Zeugen ...

