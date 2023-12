LPI-SLF: Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten und geflüchtet

Steinach (ots) - Am gestrigen Tage kam es gegen 11:30 Uhr in Steinach in der Sonneberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Ortsmitte. Gleichzeitig kreuzte eine 73-Jährige fußläufig die Fahrbahn und es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein ...

