Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Montag, 8.30 Uhr war der Täter in der Blaubeurer Straße am Werk. Dort brach er mit einem Werkzeug an einer Waschanlage zwei Bezahlautomaten auf. Das Bargeld aus den Automaten machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Ulm (Tel. ...

mehr