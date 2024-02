Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennholz gestohlen/ Hauswände beschmiert

Plettenberg (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag vergangener Woche wurde in der Eschensiedlung Brennholz gestohlen. Am Mittwochmorgen stellte der Eigentümer den ersten Diebstahl fest. Am späten Donnerstagabend fehlte eine weitere Menge Holz Nachbarn hatten einige Tage zuvor einen blauen Kombi mit ausländischem Kennzeichen beobachtet. Personen aus diesem Wagen fotografierten das Haus, an dem das Brennholz lagerte. Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei, die um Hinweise bittet unter Telefon 9199-0.

In der Waskebieke und An der Lohmühle wurden zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag Hauswände mit Graffiti beschmiert. In der Waskebieke prangt ein lila Schriftzug auf der Rückseite des DM-Marktes. An der Lohmühle wurde ein Wohnhaus mit einem ähnlichen lila Schriftzeichen versehen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell