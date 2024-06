Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Automaten aufgebrochen

Ein Unbekannter brach am Wochenende zwei Bezahlautomaten an einer Waschanlage in Ulm auf.

In der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Montag, 8.30 Uhr war der Täter in der Blaubeurer Straße am Werk. Dort brach er mit einem Werkzeug an einer Waschanlage zwei Bezahlautomaten auf. Das Bargeld aus den Automaten machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und Spuren gesichert. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

