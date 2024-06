Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Vorrang missachtet

Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand am Montag bei einem Unfall in Deggingen.

Die 42-Jährige fuhr um 19.40 Uhr mit ihrem Audi auf der B466 von Deggingen in Richtung Bad Überkingen. An der Einmündung zur L1218/ Reichenbacher Straße bog sie nach links in Richtung Reichenbach im Täle ab. Wie die Polizei berichtet, war die Ampel an der Einmündung zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Deshalb regeln die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Das hatte die 42-Jährige nicht beachtet und stieß mit einem entgegenkommenden 69-Jährigen zusammen. Der fuhr auf der B466 mit seinem Ford in Richtung Deggingen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Deggingen war zufällig auf dem Weg zu einem Übungseinsatz und war an den Unfall herangefahren. Die Einsatzkräfte übernahmen kurzerhand die Absicherung der Unfallstelle. Auch regelten sie den Verkehr bis zum Eintreffen der Polizei. Denn die Einmündung war teilweise blockiert. Später kümmerte sich die Feuerwehr auch um ausgelaufene Betriebsstoffe. Für den Audi kam ein Abschlepper. Der Ford blieb fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

