POL-UL: (BC) Biberach - Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Zusammengestoßen sind zwei Autos am Montag in Biberach, nachdem eine 31-Jährige den Fahrstreifen gewechselt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 31-Jährige gegen 9 Uhr mit ihrem Mercedes-Van in der Waldseer Straße stadtauswärts. Sie war auf dem rechten der zwei Fahrspuren unterwegs. Beim Wechseln des Fahrstreifens vom rechten auf den linken übersah die Fahrerin des Mercedes einen Seat. Mit dem fuhr eine 30-Jährige in gleicher Richtung. Der Seat befand sich wohl im toten Winkel und die beiden Autos stießen seitlich zusammen. Bei dem Unfall zog sich die 30-Jährige im Seat leichte Verletzungen zu. Die Frau kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden am Mercedes auf 8.000 Euro, den am Seat auf rund 5.000 Euro. Auf die 31-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.

