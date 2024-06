Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Unfall beim Abbiegen

Am Montag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Königsbronn schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 6.50 Uhr kam es in der Heidenheimer Straße in Richtung Oberkochen zu einem Stau. An einer Einmündung, im Ochsenberger Weg, wartete ein 58-Jähriger mit seinem Renault. Der wollte nach links in die Heidenheimer Straße und in Richtung Heidenheim abbiegen. Um dem Renault-Fahrer das Einbiegen zu ermöglichen hielt ein Fahrer im Stau vor der Einmündung an. Zeitgleich fuhr ein Motorradfahrer links am Stau vorbei in Richtung Oberkochen. Den übersah wohl der Abbieger und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision stürzte der 36-Jährige von seiner Honda und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Pkw auf 3.0000 Euro, den am Kraftrad auf 4.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Motorrad.

