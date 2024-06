Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Linienbus streift Sattelzug

Am Montag stießen bei Blaubeuren zwei Fahrzeuge zusammen.

Um 9.45 Uhr befuhr ein Linienbus die Beininger Steige in Richtung Gerhausen. In einer Spitzkehre kam ihm ein Sattelzug mit Auflieger entgegen. Der 38-jährige Fahrer des Sattelzugs hielt deshalb an. Obwohl der 58-jährige noch versuchte mit seinem Bus auszuweichen, stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen. Dadurch entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der Polizeiposten Blaubeuren hat den Unfall aufgenommen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

