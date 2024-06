Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Rezept gefälscht/ Am Samstag versuchte ein Mann in einer Apotheke in Langenau ein gefälschtes Rezept einzulösen.

Kurz nach 12 Uhr betrat der Mann die Apotheke in der Hindenburgstraße. Dort wollte er ein Rezept einlösen. Mitarbeiter schöpften den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handeln könnte. Auf Nachfrage flüchtete der Mann aus der Apotheke. Am Montagmorgen erkannte eine Mitarbeiterin den Verdächtigen an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße wieder und verständigte die Polizei. Die Beamten des Polizeiposten Langenau nahmen daraufhin einen 22-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.

