POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Unseriöse Handwerker unterwegs

Eine kaputte Dachrinne kam am Dienstag einem Senior in Sontheim an der Brenz beinahe teuer zu stehen.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr klingelten vermeintliche Handwerker an einem Gebäude in der Sontheimer Straße. Ein Arbeiter machte den Senior auf eine beschädigtes Dachrinne aufmerksam. Schnell einigten sich die Parteien auf einen kleinen dreistelligen Betrag für die Reparatur. Der Senior ging zur Bank und holte dort das Geld. Als er wieder daheim war, hatten drei weitere Arbeiter darüber hinaus noch weitere Dachrinnen abmontiert und teilweise neue angebracht. Der Chef der Kolonne forderte dafür nun einen hohen vierstelligen Betrag. Den bezahlte der Senior nicht. Letztendlich ließ sich der Senior auf einen geringeren Geldbetrag ein und ging nochmals am Nachmittag zur Bank. Die Arbeiter folgten ihm und warteten vor dem Gebäude. Einer Bankangestellten fiel der nervöse und zittrige Senior auf. Der erzählte dann von dem Vorgefallenen. Die Bankmitarbeiterin verständigte sofort die Polizei. Das hatte der Chef der unseriösen Handwerkern offenbar mitbekommen. Danach packten sie ihre Sachen und die Betrüger verschwanden in ihrem zwei Kastenwagen, darunter ein silberfarbener Transporter. Die Fahrzeuge waren mit ausländische Kennzeichen, vermutlich schweizer Zulassungen mit ZH-? und B-? versehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen verlief erfolglos. Der Polizeiposten Sontheim (Tel. 07325/919003) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Offenbar hatten die Handwerker minderwertige Arbeiten durchgeführt. Für diese musste der Senior allerdings nicht in die Tasche greifen. Denn die Handwerker hatten Hals über Kopf ohne Erhalt von Zahlungen die Flucht ergriffen.

Die Polizei bittet um besondere Vorsicht bei unbekannten, nicht von Ihnen bestellten Handwerkern! Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften, die mit Bargeld abgewickelt werden sollen. Lassen Sie keine fremden Personen ins Gebäude, insbesondere, wenn Sie alleine sind. Verständigen Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei! Merken Sie sich das Kennzeichen von Fahrzeugen, mit denen die Unbekannten unterwegs sind!

