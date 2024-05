Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240513 - 0508 Frankfurt - Sindlingen: 35-jähriger Mann durch Schüsse verletzt - Täter flüchtig

Frankfurt (ots)

(ha) Am Freitagabend (10. Mai 2024) schoss ein aktuell unbekannter Täter in Sindlingen auf einen 35-jährigen Geschädigten. Der Schütze flüchtete, Zeugen werden gesucht.

Gegen 22:00 Uhr erfolgte die Schussabgabe im Bereich der Hugo-Kallenbach-Straße 25 aus einem Pkw heraus. Der unbekannte Täter traf sein Opfer dabei im Oberschenkel und flüchtete sofort. Zeugen verständigten die Polizei, die umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, ergriff, welche jedoch bislang ergebnislos verliefen. Beamte der Kriminalpolizei führten in der Folge Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter, dem Tatgeschehen oder dem Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755 51199 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell