POL-KA: (KA) Rheinstetten - Nachtragsmeldung - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Rheinstetten-Mörsch erlitten zwei Rollerfahrer und eine Autofahrerin teils schwere Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Karlsruhe missachtete offenbar eine 52-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr das Rotlicht an einer Ampel und fuhr von der Merkurstraße nach rechts auf die B36 auf. Hierbei kollidierte sie seitlich mit dem Motorroller eines 56-jährigen Mannes, der aus Richtung Karlsruhe kam. Durch die Berührung wurde der Roller nach links abgewiesen und stieß mit einem weiteren Motorroller zusammen. Hierbei stürzte ein 58-jähriger Mann zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 56-jährige Rollerfahrer sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die B36 war für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 18.50 Uhr gesperrt.

