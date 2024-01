Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Kopfstoß: Alkoholisierter Mann verletzt Fahrgast

Bremen (ots)

Bahnhof Buchholz, Landkreis Harburg, 02.01.2024 / 11:05 Uhr

Im Alkoholrausch soll ein 20-jähriger Mann mehrere Frauen in einer abfahrbereiten Erixx-Bahn im Bahnhof Buchholz lautstark belästigt haben. Ein 18-Jähriger versuchte ihn zu beruhigen, wurde dann jedoch durch dessen Kopfstoß an der Nase verletzt. Der Angriff ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11:00 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen wollte der 20-Jährige Richtung Soltau fahren, soll jedoch in anmaßender Weise unklare Fragen an die Frauen gestellt haben. Dann soll er alle Fahrgäste lautstark beschimpft haben.

Der 18-jährige Fahrgast rief die Polizei an. Er bewies Zivilcourage, als er immer wieder versuchte, den Randalierer zu beruhigen. Dieser stieg jedoch aus und ging in den vorderen Zugteil. Als der junge Mann den Zugbegleiter informieren wollte, dass die Polizei unterwegs sei und die Bahn noch nicht abfahren sollte, kam es zum Kopfstoß.

Zwei unbekannte Männer vom gegenüberliegenden Bahnsteig kamen zu Hilfe und verhinderten anschließend, dass der 20-Jährige in den anderen Zug einstieg. Mit einem Rettungswagen wurde der 18-Jährige wegen seiner blutenden Nase zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Er wurde ambulant behandelt.

Polizeibeamte aus Buchholz stellten die Personalien des Randalierers fest. Der guineische Staatsangehörige aus dem Landkreis Harburg wurde mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung entlassen. Sein Atemalkoholwert betrug 2,45 Promille.

Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Bundespolizeiinspektion Bremen. Der 20-Jährige ist bei der Bundespolizei nach rund 30 Strafanzeigen hinreichend bekannt. Im Zusammenhang mit dem Kopfstoß werden insbesondere die beiden Männer um Zeugenhinweise gebeten, die dem 18-Jährigen halfen: Telefon 0421/16299-7777

