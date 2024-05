Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrer entzieht sich Kontrolle - Zeugen gesucht

Wilsche (ots)

Zwei Beamte der Polizei Gifhorn fuhren am 07.05.2024, gegen 20:00 Uhr, im Rahmen der Streife durch Wilsche. Auf der Straße "Alte Poststraße" kam ihnen ein Cross-Motorrad entgegen, der Fahrer beschleunigte sofort, nachdem er den Funkstreifenwagen erblickte. Am Heck des Fahrzeugs war kein amtliches Kennzeichen angebracht, sodass die Beamten wendeten und das Kleinkraftrad in blau-weiß-roter Farbe verfolgten. Dabei beschleunigte der Fahrer innerhalb der Ortschaft auf bis zu 100 km/h. Bei der Verfolgung fuhr das Cross-Motorrad ohne zu bremsen über eine Kreuzung, beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und schließlich von der Straße "Am Hahnenberg" auf einen Feldweg in Richtung Gamsen. Bei diesem Einbiegen mussten zwei Fußgänger zur Seite springen, um einen Zusammenstoß mit dem Cross-Motorrad zu verhindern. Um keine weiteren Unbeteiligten zu gefährden, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Die Polizei sucht nun Hinweise zum Eigentümer bzw. Fahrer des Cross-Motorrades. Es handelt sich dabei um eine Betamotor RR 125R Enduro in den o.g. Farben. Der Fahrer war etwa 175 cm groß und von schlanker Statur. Er trug einen weißen Helm mit dunkler Visiereinrichtung sowie eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover mit Aufdruck. Hinweise zum Fahrzeug und dem Fahrer nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

