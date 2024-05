POL-GF: Körperverletzung beim Schützenfest

Rühen (ots) - In Rühen kam es am heutigen Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall. Während sich der Verursacher vom Ort entfernte, verletzten sich durch den Unfall zwei Personen. Gegen 08:40 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Drömlingsweg. Am Fahrrad befestigt war ein Anhänger, in diesem saß der fünfjährige Pflegebruder des 16-Jährigen. Als dieser nach rechts in den Triftweg einbiegen wollte, kam ihm ein dunkler Volkswagen Golf oder Polo entgegen. ...

