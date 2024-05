Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Unfall gesucht

Rühen (ots)

In Rühen kam es am heutigen Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall. Während sich der Verursacher vom Ort entfernte, verletzten sich durch den Unfall zwei Personen. Gegen 08:40 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Drömlingsweg. Am Fahrrad befestigt war ein Anhänger, in diesem saß der fünfjährige Pflegebruder des 16-Jährigen. Als dieser nach rechts in den Triftweg einbiegen wollte, kam ihm ein dunkler Volkswagen Golf oder Polo entgegen. Dieser befuhr den Triftweg, eine Einbahnstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Der 16-Jährige erschrak und leitete eine Vollbremsung ein. Er kam zu Fall und verletzte sich. Da der Anhänger umkippte, verletzte sich auch der Fünfjährige leicht. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des dunklen Volkswagen setzte die Fahrt unerlaubt fort, ohne zu Halten und sich um die Verletzten zu sorgen.

Die Polizei Brome wurde über den Unfall informiert und sucht zu den eingeleiteten Ermittlungen Zeugen. Zur Unfallzeit hätten sich im Triftweg zwei ältere Damen aufgehalten. Diese und andere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 05833 955500 bei der Polizei Brome.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell