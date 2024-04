Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand in Prinzhöfte +++ Ermittlungsgruppe eingerichtet

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 26. April 2024, suchte ein Brandsachverständiger zusammen mit Brandursachenermittlern der Polizei den Brandort in Prinzhöfte auf. Das vorläufige Ergebnis lautet, dass ein technischer Defekt als Brandursache nahezu ausgeschlossen werden kann.

Diese Erkenntnisse in Verbindung mit einem Bekennerschreiben aus der politisch linken Szene lassen eine Brandstiftung als sehr wahrscheinlich erscheinen. In der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch wurde deshalb eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmal alle Personen, die den Brandort in der Straße "Zur Delme" in Prinzhöfte in der Brandnacht passiert haben, um Kontaktaufnahme. Hinweise werden nach wie vor unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 25. April 2024 +++

Ein Zeuge wurde am frühen Donnerstag, 25. April 204, gegen 02:50 Uhr, beim Vorbeifahren auf ein brennendes Haus in der Straße "Zur Delme" in Prinzhöfte aufmerksam. Er wählte den Notruf.

Zur Brandbekämpfung rückten rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Prinzhöfte, Harpstedt, Havekost-Hengsterholz und Ganderkesee aus. Vor Ort stellten sie fest, dass ein Anbau des Wohnhauses in Vollbrand stand. Das zurzeit leerstehende und im Umbau befindliche Wohngebäude war nicht betroffen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten im weiteren Verlauf, auch durch den Einsatz eines Drehleiterwagens, ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. Der Anbau, in der eine Kampfsportschule untergebracht war, brannte indes fast vollständig nieder. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ungefähr 100.000 Euro. Die Feuerwehren verließen den Brandort gegen 06:00 Uhr.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und eine Beschlagnahme des Brandortes ausgesprochen. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt, auch potenzielle politisch motivierte Hintergründe werden berücksichtigt. Aktuell kann Brandstiftung als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden. Wer in der Nähe des Brandortes in Prinzhöfte verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell