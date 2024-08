Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrradunfälle, Diebstahl, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Ein 21-Jähriger hielt am Sonntag gegen 15.20 Uhr mit seinem Seat an der Ampelanlage der B29 beim Rombachtunnel an. Eine ihm nachfolgende 59-jährige Skoda-Fahrerin schätze die Situation falsch ein und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Der 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen und Lauchheim: Kopfverletzungen ohne Fahrradhelm

Am Sonntagmorgen befuhr gegen 6 Uhr eine 17-jährige Radfahrerin die Brahmsstraße in Aalen. Hierbei verbremste sie sich, stürzte und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Bereits um 3.45 Uhr rückte die Polizei zu einer gestürzten Radfahrerin in die Bahnhofstraße nach Lauchheim aus. Hier zog sich eine 33-Jährige ebenfalls leichte Kopfverletzungen zu, nachdem sie alkoholisiert gestürzt war. Beide Radfahrerinnen trugen keinen Fahrradhelm, der geeignet ist, Kopfverletzungen zu verhindern. Die Polizei bemüht sich mit ihrer Kampagne "Gesund ankommen" Radfahrenden die Wichtigkeit des Tragens von Fahrradhelmen zu vermitteln. Unter anderem sind dabei die Mitarbeitenden der Prävention mit Ständen auf Wochenmärkten unterwegs. Man muss wissen, dass bereits ein Aufprall von 15 km/h auf ein starres Hindernis tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Durlangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte am Samstag gegen 14:10 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Iglauer Straße geparkten VW Polo. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden von ca. 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Essingen: Spiegel gestreift

Im Baustellenbereich auf der B29 kam es am Samstag gegen 15 Uhr im Begegnungsverkehr zwischen einem Porsche eines 66-Jährigen und einem bisher unbekannten Fahrzeug zu einer Berührung der Spiegel. Am Porsche entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs sowie Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Lorch/Waldhausen: Zeugenaufruf - Food-Truck aufgebrochen

Ein unbekannter Dieb hebelte in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 11:35 Uhr am Baggersee einen als Imbisswagen aufgestellten Food-Truck auf und entwendete aus der Kasse Bargeld. Zusätzlich drangen sie in einen in der unmittelbaren Nähe stehenden Container ein. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Lorch: Mit Schutzplanke kollidiert

Ein 18-Jähriger kam am Sonntag gegen 21:50 Uhr mit seinem Ford vermutlich aufgrund witterungsbedingter, nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L1154 zwischen Bruck und Lorch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Er blieb schlussendlich am rechten Fahrbahnrand, im Grünstreifen, stehen. Der Verursacher sowie sein 17-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug zerkratzt

Auf einem Parkplatz am Mühlgraben wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr ein BMW an der Front sowie auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell