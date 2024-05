LPI-NDH: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am 25.05.2024 / 01:40 Uhr aus einer Garage in Geismar / Wilbicher Weg ein blaues Pedelec der Marke "Cube" im Wert von etwa 6.000,-EUR. Die Täter gelangten vermutlich mittels verstecktem Schlüssel in das Objekt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

