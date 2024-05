LPI-NDH: geklautes Pedelec in Geismar

Nordhausen (ots) - Am 25.05.2024 / 14:25 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte in der Leinefelder Mozartstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren zwei auf der Höhe der Hausnummer 7 auf Parkplätzen am Fahrbahnrand abgestellte Pkw Audi A6 / grau und Peugeot 207 / blau. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Schaden wurde noch nicht benannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

