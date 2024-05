LPI-NDH: Unfallflucht Leinefelde

Nordhausen (ots) - Am 25.05.2024 bewegten sich in der Zeit von 20:40 Uhr bis 20:50 Uhr insgesamt 9 männliche Jugendliche von Wüstheuterode nach Lenterode. Dabei rissen sie sämtliche Leitpfosten aus der Verankerung und warfen diese in angrenzende Felder und Wiesen. Mehrere an Schutzplanken montierte Leitpfosten wurden einfach umgeknickt. Weiterhin hatten die Jugendlichen ein Wahlplakat abgerissen und mitgenommen, dieses ...

