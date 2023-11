Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 15.11.2023, wurde ein in der Eisenbahnstraße in Freiburg geparkter PKW der Marke Mercedes-Benz im Zeitraum zwischen 13:55 Uhr und 14:30 Uhr beschädigt.

Das am rechten Fahrbahnrand geparkte schwarze Fahrzeug wies Kratzer und Beschädigungen im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite auf. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Der Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 1500 Euro belaufen.

Die Verkehrspolizei in Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Insbesondere wird ein namentlich nicht bekannter Zeuge gesucht, der den Vorfall von einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Café beobachtet hatte.

