Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falschfahrer auf der Bundesstraße 9

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 11:30 Uhr, fuhr eine 59-jährige Frau aus Hanhofen mutmaßlich an der Anschlussstelle Otterstadt falsch auf die B9 auf. Die Fahrerin fuhr in der Folge mit einem grauen Mercedes-Benz auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Germersheim. Mutmaßlich an der Anschlussstelle Speyer West verließ sie die B9 wieder. Durch das Fehlverhalten wurden mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer gefährdet, durch Ausweichmanöver konnten Verkehrsunfälle glücklicherweise verhindert werden. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte durch alarmierte Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich telefonisch (06232-1370) oder schriftlich (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

