POL-PDLU: Brand einer Holzbank

Frankenthal (ots) - Im Zeitraum vom 14.05.2024 bis zum 24.05.2024 verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter über eine Notausgangstür Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße am Kanal in Frankenthal. Entwendet wurde nichts. Die besagte Tür wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die ...

