POL-AA: Baltmannsweiler-Hohengehren: Zeugenaufruf für das PP Reutlingen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Das Polizeipräsidium Reutlingen sucht dringend Zeugen nach einem Verkehrsunfall am 24.06.2024 im Kreisverkehr an der L 1150 bei Hohengehren, bei dem ein Fahrradfahrer zunächst schwer verletzt wurde. Dieser ist mittlerweile seinen schweren Verletzungen erlegen. Als Verursacherfahrzeug kommt ein silberfarbener Mercedes B Klasse mit Waiblinger Zulassung in Betracht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5846625

