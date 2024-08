Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Fahrrad entwendet - Unfallflucht

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Montagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren in der Wallstraße einen Begrenzungspfosten und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Aspach: Fahrzeuge aufgebrochen

Auf dem Betriebsgelände einer Autowerkstatt in der Dieselstraße wurden zwischen Freitag und Sonntag zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die Täter haben an dem Wohnmobil und dem Pkw Skoda die Türe aufgebrochen und Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro verursacht. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen lediglich Gegenstände geringen Wertes. Hinweise zur Klärung der Taten nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Auf einem Fahrradparkplatz beim Bahnhof in der Schaflandstraße wurde am Donnerstag (15.08.2024) ein Herrenrad der Marke Merida, Typ Speeder 300, entwendet. Das Rad war dort mit einem Fahrradschloss angekettet. Das Polizeirevier Fellbach bittet hierzu unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Welzheim: In Wohnhaus eingebrochen

Ein unbekannter Einbrecher drang am Montag gegen 23 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Goethestraße ein. Im Schlafzimmer des Wohnhauses traf der Eindringling auf den Bewohner, woraufhin der Täter flüchtete. Entwendet wurde den ersten Feststellungen nach nichts. Es konnte im Nachgang die vom Täter aufgebrochene Kellertür festgestellt werden. Tathinweise nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell