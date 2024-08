Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Auseinandersetzungen, Einbrüche

Aalen (ots)

Westhausen: Auffahrunfall

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Montag auf der L 1029 ereignete. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung B290 unterwegs und bemerkte hierbei einen Rückstau zu spät. Er fuhr in der Folge auf einen Sattelzug auf, der von einem 28-Jährigen gelenkt wurde.

Aalen: Körperliche Auseinandersetzungen

Eine Streifenbesatzung stellte am Montagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich des ZOB eine körperliche Auseinandersetzung samt größerer Rudelbildung zwischen einem 35-Jährigen und einem 22-Jährigen fest. Die Polizisten griffen ein, wobei niemand Verletzungen geltend machte. Die Personen erhielten entsprechende Platzverweise. Wenige Zeit später wurde im Bereich Storchenplatz eine erneute Auseinandersetzung gemeldet. Erneut war der 35-Jährige beteiligt, diesmal mit einem 24-Jährigen. Wieder waren viele Personen zugegen, auch war die Stimmung hier immer noch sehr aufgeheizt und unübersichtlich. Erneut wurden keine Verletzungen geltend gemacht. Es wurden auch hier Platzverweise erteilt und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zeugen der Auseinandersetzungen werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 zu melden.

Gschwend/Frickenhofen: Diebstahl aus einer Werkzeughütte

Aus einer Werkzeughütte im Kirschenbeißerweg wurden am Montag zwischen 14 und 17 Uhr Akkuwerkzeuge, eine Kühlbox sowie ein Ventilator im Wert von insgesamt 4000 Euro entwendet. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Mutlangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Montag zwischen 5:45 Uhr und 12:15 Uhr Im Löhle beim Parken einen Opel und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Böbingen: Wohnungseinbruch

Von Montag auf Dienstagnacht verschaffte sich gegen 2:20 Uhr ein Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Wohngebiet östlich der Dr.-Schneider-Straße. Als eine Bewohnerin durch den Einbrecher aufwachte, ergriff der Eindringling vermutlich über die Hauseingangstüre die Flucht. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen wohl nichts. Der Schaden an der Terrassentüre beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Einbrecher oder verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Wohngebiet werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

Böbingen: Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Ein bisher Unbekannter fuhr im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen im Braunhof, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer 90 Grad Kurve geradeaus und kam von der Fahrbahn ab. Dadurch wurde ein neben der Fahrbahn stehendes Verkehrszeichen beschädigt. Fahrzeugteile, die an der Unfallstelle gefunden wurden, deuten auf einen silbernen Toyota Yaris hin. Der Sachschaden am Verkehrszeichen beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Mögglingen: Unfallflucht

Am Montag gegen 11:45 Uhr streifte ein unbekannter Verursacher beim Vorbeifahren einen in der Bahnhofstrasse geparkten Toyota. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Tel. 07171 358-0 zu melden.

Stödtlen: PKW mutwillig beschädigt

Im Zeitraum von 19.08.2024, 21:00 Uhr, bis 20.08.2024, 01:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Schulstraße auf dem Turnhallen-Parkplatz abgestellten Audi A3. Der Vandale trat beide Außenspiegel ab, zerkratzte und zerdellte das Auto an verschiedenen Stellen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 entgegen.

Ellenberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Montag gegen 13:45 Uhr kam ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der L2220 auf Höhe der Sportanlagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem VW. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, am VW in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Ellwangen: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall und entfernt sich von der Unfallstelle

Am frühen Montagabend gegen 17:10 Uhr kam eine 41-jährige Ford-Fahrerin im Industriegebiet Neunheim/Neunstadt in der Max-Eyth-Straße infolge starker Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die alkoholisierte Fahrerin ermittelt und nahe des Unfallorts einer Kontrolle unterzogen werden. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Diese muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell