POL-PDLD: Landau - Unfallflucht geklärt II

Am 17.10.2023 konnte gegen 20:20 Uhr ein aufmerksamer Zeuge in Landau in der Albert-Einstein-Straße beobachten, wie ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer beim Ausparken gegen einen PKW Porsche stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Die Halteranschrift des Unfallverursachers wurde aufgesucht. Das Fahrzeug konnte mit korrespondierenden Schäden vorgefunden werden. Auch auf ihn wird ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zukommen.

