Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht geklärt I

Landau (ots)

Am 17.10.2023 konnte gegen 17:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie ein 43-jähriger Opel-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs in Landau gegen einen PKW Seat stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Im weiteren Verlauf kam der Opel-Fahrer zur Unfallstelle zurück, um sich den verursachten Schaden zu betrachten. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell