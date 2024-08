Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verletzte nach Verkehrsunfall und Brand in Garage

Aalen (ots)

Crailsheim: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen um 6 Uhr kam es im Einmündungsbereich Sulzbrunnenstraße und Ellwanger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Ellwanger Straße von Crailsheim aus kommend, als er an einer Verkehrsampel verkehrsbedingt halten muss. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr er los. Im selben Moment bog ein 19-jähriger Kraftrad-Fahrer aus der Fahrtrichtung Jagstheim in die Sulzbrunnenstraße ein. Daraufhin kam es in der Fahrbahnmitte zur Kollision wobei sich der 19-Jährige schwer und der 28-jährige leicht verletzte. Beide wurden in das nächste Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Gailsdorf - Winzenweiler: Brand in Garage

Am Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr kam es in einer Garage in der Crailsheimer Straße zu einem Brand. Als die ausgerückte Feuerwehr eintraf, konnte der Brand bereits gelöscht werden, ohne dass das Feuer auf die Garage überging. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Durch die entstandene Rauchentwicklung wurden drei Personen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

