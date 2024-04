Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nach unerlaubter Einreise am Wochenende festge-stellt

Landkreis Görlitz (ots)

Am zurückliegenden Wochenende stellten Streifen der Bundespolizei und der Polizei des Freistaates Sachsen insgesamt 45 Personen fest, die zuvor unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist waren. Unter diesen Personen befinden sich Syrer, Inder, Eritreer, Pakistaner, Iraner, Somalier, Jemeniten, Marokkaner, Algerier und Afghanen. Für die Einreise sind durch die späteren Aufgegriffenen vor allem die Grenzbrücken in Bad Muskau, Krauschwitz, Podrosche (Gemeinde Krauschwitz), Deschka (Gemeinde Neißeaue) und Hagenwerder genutzt worden.

Als zwei Hinweisgeberinnen am Samstagvormittag in Hagenwerder orientalisch aussehende Männer beobachtet und anschließend die Polizei informiert hatten, ist dort auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. In einem Fall saßen Migranten in einem Zug, der am Samstagabend von Zgorzelec nach Görlitz eingefahren war.

Bereits am vergangenen Freitag waren 20 Migranten abermals aus Syrien, Indien und Eritrea unter ähnlichen Umständen in Gewahrsam genommen worden. In diesen Fällen erfolgten die Aufgriffe ausschließlich in Görlitz sowie in Bad Muskau.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell