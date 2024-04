Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vier Aufgriffe im Norden des Landkreises, fünf in und um Görlitz

Bad Muskau, Görlitz (ots)

Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf sowie deren Kollegen von der Bundesbereitschaftspolizei stellten am Donnerstag insgesamt 43 unerlaubt eingereiste Personen fest und nahmen diese in Gewahrsam.

Am Morgen bzw. am Vormittag konzentrierten sich die Aufgriffe dabei auf Bad Muskau, Nähe Grenzbrücke, bzw. auf die Ortslage Klein Priebus (Gemeinde Krauschwitz). Bei den festgestellten Männern handelte es sich um sieben Syrier, vier Somalier, vier Äthiopier, zwei Eritreer und einen Afghanen.

Ab Donnerstagmittag verlagerten sich die Aufgriffe dann nach Görlitz (Stadt- und Altstadtbrücke) und in einem Fall nach Hagenwerder. Dort wurden bis zum Abend 19 Männer aus Syrien, vier aus dem Iran, einer aus Marokko und einer aus Afghanistan aufgegriffenen. Dass die Beamten in Hagenwerder so schnell reagieren konnten lag insbesondere an dem Hinweis, den eine aufmerksame Bürgerin über den Notruf abgesetzt hatte.

