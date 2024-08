Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an PKW

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Dienstagvormittag im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 10:45 Uhr die Türe und den Kotflügel eines Daimler-Benz, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Lorcher Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Hinweise zum Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell