POL-CE: Aktion "Gelbe Füße" - mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Am Montag, den 12.08.2024 startete der diesjährige erste Jahrgang der Celler Grundschulen in das Schuljahr. Damit beginnt für die Erstklässlerinnen und Erstklässler eine aufregende Zeit mit kleinen und großen Herausforderungen, die für viele schon mit dem neuen Schulweg beginnt. Eine Menge Mädchen und Jungen werden in den kommenden Tagen und Wochen zum ersten Mal allein im Straßenverkehr unterwegs sein. Um die Kinder bei bzw. auf ihrem Schulweg ein wenig zu unterstützen, gibt es in Niedersachsen bereits seit über 20 Jahren die Aktion "Kleine Füße - sicherer Schulweg". Sie richtet sich in erster Linie an die Kinder und durch die "gelben Füße", die mittels gelber Sprühfarbe und Schablonen an den wichtigsten Gehwegen aufgebracht werden, werden die Kinder sicher zur Schule geführt. Am Dienstag den 13.08.2024 besuchten der Kontaktbereichsbeamte der Polizeiinspektion Celle, Frank Voigt und seine Kollegin, Kontaktbereichsbeamtin Eike Thiel die erste Jahrgangsstufe der Grundschule in Altencelle. Gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen brachten sie den frisch eingeschulten Kindern das Thema Straßenverkehr näher und trugen mit ihnen die gelben Füße in der Umgebung der Grundschule Altencelle (Jahnstraße) auf. Bei der Gelegenheit absolvierten die Kinder der beiden ersten Klasse auch gleich ihre erste Prüfung: alle bestanden den Gehwegführerschein. Bei diesem geht es darum, die Gefahren, die es im Straßenverkehr auch für Fußgängerinnen und Fußgänger gibt, zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten.

Zum Schulstart ist es wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern diesen Weg üben und sie am Anfang auch begleiten. Je öfter die Kinder ihren Schulweg gehen, desto sicherer und selbstbewusster werden sie im Straßenverkehr. Die Verkehrssicherheitsaktion soll aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden dafür sensibilisieren, in den kommenden Wochen besonders aufmerksam zu fahren und auf die Kleinen Rücksicht zu nehmen.

Tipps für einen sicheren Schulweg zu Fuß:

- Gehen Sie den Schulweg oft und rechtzeitig mit Ihrem Kind ab - Nutzen Sie die vorhandenen Markierungen auf den Gehwegen und erklären Sie Ihrem Kind die "gelben Füße" - Bringen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule oder lassen Sie es an einer sicheren Stelle oder in einiger Entfernung zur Schule aussteigen, damit Sie gefährliche Verkehrssituationen mit dem Auto gar nicht erst entstehen lassen (insbesondere durch ankommende oder abfahrende "Elterntaxis") - Planen Sie ausreichend Zeit für den Schulweg ein, um Zeitdruck und Stress zu reduzieren

