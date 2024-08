POL-CE: Eva-Maria K. aus Winsen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Celle (ots) - Der letzte Sonnabend-Kunde einer Pizzeria im Celler Stadtgebiet dürfte nach Auffassung von Polizei und Staatsanwaltschaft auch für den Einbruch in das Restaurant in der darauffolgenden Nacht verantwortlich sein. Eindeutige Spuren und aufgefundene Beweismittel führten zur Festnahme des 43-jährigen aus dem Landkreis Celle am Sonntag. Auf Antrag der ...

mehr