POL-CE: Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge im Falkenweg - Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am Sonntagmorgen (11.08.2024) ist es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Heese gekommen. Ein Unbekannter hatte gegen 09:15 Uhr vermutlich mit einer Holzlatte oder einem ähnlichen Gegenstand nacheinander auf die Motorhauben von fünf Autos eingeschlagen, die im Falkenweg am Fahrbahnrand geparkt standen. Danach entfernte er sich zu Fuß in Richtung Balkweg. Anwohnende hatten die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. An allen betroffenen Autos wurden die Motorhauben beschädigt, der Gesamtschaden wird auf zirka 4.000 Euro geschätzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - Zirka 175 bis 180 cm groß - Schlank - Südländisches Aussehen - Schwarze Bekleidung Nähere Angaben liegen nicht vor, die verwendete Holzlatte wurde nicht gefunden. Die Polizei hat nun mehrere Verfahren wegen Sachbeschädigungen eingeleitet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

