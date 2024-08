Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahndung mit Bildern aus Überwachungskamera - Polizei Eschede sucht unbekannten Geldabheber

Eschede (ots)

Die Polizei in Eschede sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einer vermutlich männlichen Person, die mit einer gestohlenen EC-Karte Geld an einem Automaten abgehoben hat. Die Tat ereignete sich bereits am 28.03.2024 gegen 15:30 Uhr in der Filiale der Sparkasse in Lachendorf. Der Unbekannte hatte an dem dortigen Geldautomaten einen vierstelligen Betrag abgehoben. Wer Hinweise zu der Person machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Eschede unter der Telefonnummer 05142-988760 in Verbindung zu setzen.

