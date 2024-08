Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrrad entwendet und bei Tatausführung gestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Celle - Bereits am 23.07.2024 konnten die Beamten des Streifendienstes, gegen 01:10 Uhr, eine männliche Person dabei beobachten wie diese am Celler Bahnhof das Schloss eines Fahrrades versuchte zu knacken und dieses entwenden wollte. Die Kollegen stellten die Person und sicherten das Fahrrad. Zu dem Fahrrad ist bei der Polizei bis zum heutigen Tage keine Diebstahlsanzeige eingegangen und der rechtmäßige Eigentümer noch unbekannt. Es handelt sich dabei um ein Mountainbike der Firma Trek, Modell Marlin, in blau/grün. Wer Hinweise zum Eigentümer hat, oder es selbst ist, meldet sich bei der Polizei Winsen/Aller unter 05143 667720

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell