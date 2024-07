Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: versuchter Tageswohnungseinbruch

St. Ingbert (ots)

Am 22.07.2024 kam es im Tatzeitraum von 07:30 - 15:00 Uhr zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in der Straße "Am Mühlwald" in 66386 St. Ingbert. Bislang unbekannter Täter begab sich über die zur Straße gelegene, nicht umfriedete Einfahrt zum Tatanwesen (Einfamilienhaus) und versuchte folglich die rückwärtig gelegene Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies misslang, woraufhin UT von der weiteren Tatbegehung absah und ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchtete. Die monetäre Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, oder zur Tatzeit im Umkreis der Tatörtlichkeit verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell